Usa, approvata nuova terapia contro tumore del sistema linfatico

La Food and drug administration americana ha approvato una seconda terapia genica contro il linfoma non Hodgkin, "un tumore che prende origine nel sistema linfatico", spiega l'Airc, l'Associazione italiana per la ricerca sul cancro. Questa cura promette di riconfigurare i globuli bianchi del paziente in modo che attacchino le cellule cancerose. Per il momento il costo di questa terapia che rafforza il sistema immunitario rimane elevato: circa 370mila dollari a persona e potranno sottoporvisi solo malati adulti che non abbiano ricevuto benefici da almeno due farmaci contro il cancro.