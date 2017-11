Salute, l'influenza sta arrivando in Italia: "E' la peggiore degli ultimi decenni"

Nel suo tragitto, il virus ha già raggiunto il sud-est asiatico e la penisola araba. Sull'epidemia in arrivo, gli esperti hanno affermato: "Se prenderanno il sopravvento i virus che si sono scatenati in Australia, dovremo fare i conti con casi gravi e numerosi".



Il presidente dello "Sportello dei Diritti", Giovanni D'Agata, ha precisato che per difendersi dall'influenza in arrivo sarà fondamentale la prevenzione attraverso la vaccinazione. Ma anche: lavarsi le mani, coprirsi la bocca con un fazzoletto o con il braccio quando si starnutisce o tossisce, e in particolare restare a casa quando si presentano i sintomi dell'influenza.



Il periodo più a rischio sarà come sempre quello dopo Natale quando un mix tra basse temperature e incontri tra parenti darà un'accelerata alla diffusione dei virus influenzali.