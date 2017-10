"Non meno di 5 milioni di casi" - Sulla base delle raccomandazioni dell'Oms e dell'Agenzia europea dei farmaci, è stata inserita una variante nuova del virus AH1N1, detta "Michigan". Per il resto il vaccino anti-influenzale avrà la stessa composizione di quello del 2016-2017, con i ceppi H3N2 e B. Secondo Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano, "quella che ci aspetta dovrebbe essere una stagione influenzale di media intensità, con non meno di 5 milioni di casi".



Un'influenza da non sottovalutare - La stagione influenzale in arrivo non dovrà comunque essere sottovalutata, "considerando che l'anno scorso gli effetti più pesanti si sono avuti sui soggetti più a rischio e fragili", ha spiegato Pregliasco. Nella stagione 2016-2017, stando ai dati dell'Istituto superiore di sanità, l'influenza ha messo a letto 5,5 milioni circa di persone, con un'incidenza di 93 casi per mille abitanti. Il numero di casi gravi confermati di influenza sono stati 162 e 68 i decessi.