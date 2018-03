Ricerca, scoperto un "nuovo" organo del corpo umano

Etichettato da sempre come un semplice tessuto connettivoDa sempre banalizzato e semplificato come un semplice tessuto connettivo, l'interstizio era rimasto "invisibile" nella sua complessità a causa dei metodi utilizzati per esaminarlo al microscopio che lo facevano apparire, erroneamente, denso e compatto. La ricerca della NYU e del Mount Sinai Beth Israel Medical Centre ha, invece, rivelato che l'interstizio è diffuso in tutto l'organismo, sotto la pelle e nei tessuti che rivestono l'apparato digerente, i polmoni, i vasi sanguigni e i muscoli. Fin qui non sembra esserci niente di "sorprendente". Quello che, però, è emerso dalla ricerca è che l'interstizio è formato da cavità interconnesse piene di liquido e sostenute da fibre di collagene ed elastina per cui, se da un lato è vero che agisce come "ammortizzatore", dall'altro la sua presenza potrebbe spiegare anche molti fenomeni biologici come la diffusione dei tumori, l'invecchiamento della pelle, le malattie infiammatorie degenerative e perfino il meccanismo d'azione dell'agopuntura.