Mal di testa, sette giorni di consulenze e consigli degli esperti

Secondo i dati "real life", raccolti grazie all'uso della app iMalditesta, è emerso come questo disturbo abbia un elevato impatto sulla vita quotidiana e che, stress, ansia e preoccupazioni, sono tra le sue principali cause. Le donne sono le più colpite: secondo la app, creata appositamente nel 2016 per monitorare le caratteristiche del mal di testa, circa il 65% di loro ne soffre. L'età in cui più si manifesta il problema è quella tra i 25 e i 45 anni, cioè la fase della vita caratterizzata da maggior attività ed impegno professionale, familiare e sociale.