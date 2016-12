L'uomo macho non piace più Le donne preferiscono lineamenti dolci

17:33 - L'uomo macho non attira più. Zigomi sporgenti, mascelle pronunciate e lineamenti forti non fanno più capitolare orde di donne. A livello evoluzionistico sono cambiate le preferenze femminili in fatto di uomini, si privilegiano nasi affilati e tratti delicati. Il tipo alla Tom Selleck viene scalzato da quello alla Leonardo Di Caprio, per capirci. Lo dimostra una ricerca condotta da diverse università del mondo e pubblicata su Pnas.

Vale ai diversi angoli del globo - All'origine del cambiamento, l'impressione di eccessiva aggressività dei visi "testosteronici". La scoperta ha stupito pure il gruppo di scienziati, composto da 22 antropologi e biologi di diversi atenei. Sono state testate le preferenze femminili e maschili di dodici popolazioni in dieci nazioni diverse, da quelle industriali a quelle prettamente rurali.



Dagli studenti inglesi ai Tuvani russi, dai Kadazan-Dusun della Malesia agli abitanti dei villaggi delle isole Fiji, la risposta è stata la stessa: i visi maschili con tratti più dolci e femminili sono i preferiti dalle donne.



Il volto rude intimorisce - Lawrence Sugiyama, antropologo della University of Oregon che ha preso parte alla ricerca, sottolinea: "Le ragioni sono culturalmente diverse. Le donne che hanno vissuto la guerra sono stanche e considerano un volto rude più pericoloso, ma anche laddove la guerra non c'è stata si assiste a una così grande mescolanza di volti provenienti da molte parti del mondo che la caratterizzazione di un viso più macho non interessa più, sono subentrati molti altri fattori, sociali e culturali, a indirizzare le scelte e un viso più delicato inspira più fiducia fin dal primo incontro".



Cambiamento evolutivo - Lo scienziato conclude: "Siamo di fronte ad un importante cambiamento evolutivo. Le teorie che volevano l'uomo con tratti più mascolini una garanzia per le donne come futuri padri di famiglia, sostenendo che livelli elevati di testosterone avevano selezionato maschi più forti di fronte ad ambienti ricchi di infezioni, sono finite e da giudicare fatiscenti".