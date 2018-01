L'Ue rivede la pericolosità dell'olio di palma, rischi minimi solo per i neonati

L'Ue ridimensiona la pericolosità dell'olio di palma. Gli esperti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) hanno deciso aumentare la dose giornaliera tollerabile da 0,8 a 2 microgrammi per chilo di peso corporeo. Secondo uno studio aggiornato, i livelli di consumo di 3-MCPD tramite gli alimenti sono considerati privi di rischi per la maggior parte dei consumatori, ma esiste un potenziale problema di salute per i forti consumatori delle fasce di età più giovane. Nella peggiore delle ipotesi, i neonati nutriti esclusivamente con latte artificiale potrebbero lievemente superare il livello di sicurezza.