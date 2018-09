L'allarme dell'Oms: "Uomini a rischio per alcol e tabacco, vanno poco dai medici"

Zsuzsanna Jakab, direttrice generale di Oms Europa, ha spiegato che "la regione europea è un esempio di riduzione efficace della mortalità prematura dovuta a malattie non trasmissibili. Eppure ancora troppi uomini non vengono raggiunti dai servizi sanitari e muoiono giovani per patologie di questo tipo, oppure a causa di infortuni".



Le principali cause di morti per gli uomini - Secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità, le cause principali di morte per gli uomini tra i 30 e i 59 anni di vita sono le malattie cardiovascolari, il cancro, il diabete e le malattie respiratorie. Nella parte orientale della regione europea, il 37% delle morti legate alle malattie non trasmissibili avviene prima dei 60 anni di età, rispetto al 13% della parte occidentale. I tre quarti degli uomini che muoiono per incidente stradale, infine, sono di età inferiore ai 25 anni.



Alimentazione scorretta e fumo - Anche un'alimentazione scorretta e l'utilizzo di alcolici può deteriorare la salute degli uomini. In Europa centrale, ad esempio, si segnala una preoccupante carenza nella dieta di frutta e verdura. Il principale rischio per la salute degli uomini che vivono in Europa centrale e occidentale, comunque, è dato dal fumo.



Gli uomini vanno poco dai medici - Gli uomini, infine, sono portati a rivolgersi meno spesso ai medici rispetto alle donne. Per esempio, maschi con problemi emotivi o con sintomi di depressione non vengono diagnosticati perché non prendono sul serio tali condizioni e non sono abituati a chiedere aiuto. L'incapacità nell'identificare problemi di salute mentale contribuisce ad aumentare le percentuali di suicidio che, per gli uomini tra i 30 e i 49 anni, è di 5 volte superiore rispetto alle donne della stessa fascia di età.