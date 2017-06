Influenza, addio iniezione: per somministrare il vaccino arriva un cerotto "smart" 1 di 5 Ansa Ansa Influenza, addio iniezione: per somministrare il vaccino arriva un cerotto "smart" 2 di 5 Ansa Ansa Influenza, addio iniezione: per somministrare il vaccino arriva un cerotto "smart" 3 di 5 Ansa Ansa Influenza, addio iniezione: per somministrare il vaccino arriva un cerotto "smart" 4 di 5 Ansa Ansa Influenza, addio iniezione: per somministrare il vaccino arriva un cerotto "smart" 5 di 5 Ansa Ansa Influenza, addio iniezione: per somministrare il vaccino arriva un cerotto "smart" leggi dopo slideshow ingrandisci

I test - Per fare il confronto con la tecnica tradizionale, i ricercatori hanno arruolato cento volontari non vaccinati preventivamente, tra 18 e 49 anni, dividendoli in quattro gruppi. Il primo è stato sottoposto all'iniezione tradizionale, il secondo ha sperimentato un cerotto contenente un placebo e gli altri due hanno ricevuto il cerotto con il vaccino, in un caso applicato da un medico e nell'altro dai soggetti stessi.



I risultati - Dopo 180 giorni sono stati valutate la risposta in termini di anticorpi e la presenza di effetti collaterali. Nel gruppo vaccinato con il cerotto si sono verificati problemi minimi, dal prurito al rossore nel punto di applicazione, guariti in pochi giorni. La risposta immunitaria è risultata identica nei tre gruppi, ma il 70% di quelli che avevano ricevuto il cerotto hanno dichiarato di preferire il nuovo metodo a quello tradizionale.



"Il cerotto è facile da somministrare anche da parte degli stessi pazienti, serviranno però ulteriori test su un numero maggiore di pazienti prima di una applicazione su larga scala", hanno affermato i ricercatori.