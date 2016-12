15 gennaio 2015 Il bacon come medicina: tre casi che la pancetta è in grado di curare Diversi studi sottolineano le proprietà benefiche del salume affumicato più famoso del mondo, in grado di contrastare emorragia nasale, scabbia e miasi foruncolosa Tweet google 0 Invia ad un amico

11:04 - In tutto il mondo il bacon è famoso per essere una pietanza gustosa, ma "proibita" per il suo elevato contenuto di grassi. Eppure, una serie di studi scientifici hanno dimostrato che la pancetta affumicata può essere utilizzata come "medicina", estremamente efficace in tre casi particolari: emorragia nasale, scabbia e miasi foruncolosa. A patto, però, che non venga ingerita, ma applicata sulle zone interessate.

I risultati di questa originale ricerca sono stati pubblicati sul database PubMed e raccolti dalla dottoressa Jennifer Gunter sul suo blog di medicina.



Stop al sangue dal naso - Di fronte a un caso di intensa emorragia nasale, alcuni "intrepidi" chirurghi di Stanford, negli Usa, hanno fornito al paziente un tampone fatto di bacon, ottenendo ottimi risultati. A quanto pare l'elevato contenuto di sale presente nel salume induce la dilatazione dei vasi sanguigni e la conseguente riduzione del flusso ematico in uscita.



Rimedio contro alcuni parassiti - La miasi foruncolosa è una malattia cutanea causata dallo sviluppo di larve di insetto sotto la pelle, che provocano la formazione di noduli molto dolorosi e a volte anche la distruzione dei tessuti. Il trattamento dell'infezione consiste nella rimozione delle larve mediante delle pinzette. Applicando il bacon sulla pelle malata, i parassiti vengono attirati in superficie, consentendo una rimozione più veloce ed efficace.



Addio scabbia - Secondo diverse fonti scientifiche, il bacon è stato spesso utilizzato in passato nella preparazione di creme e rimedi contro la scabbia, un'infezione della pelle estremamente contagiosa che provoca molto prurito. Uno studio del 1991 ha messo a confronto l'applicazione cutanea del grasso derivato dalla pancetta con quella della crema regolarmente in commercio. Il risultato? Nonostante il trattamento al bacon fosse efficace enll'88% dei casi contro il 100% da parte del farmaco, il primo risultava 238 volte meno costoso del secondo. "Il rimedio alla scabbia più economico degli Stati Uniti" secondo la dottoressa Gunter.