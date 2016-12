I turni di notte fanno ingrassare: si bruciano meno calorie

11:42 - I turni notturni possono fare aumentare il girovita. Già gli orari di lavoro erano stati nel mirino degli scienziati con l'accusa di aumentare il rischio di infarti e diminuire le chance di fertilità tra le donne e, qualche tempo fa, test effettuati su topi avevano cominciato a ventilare l'ipotesi che potessero anche far diventare più grassi. L'ultimo studio, conferma quest'ultima istanza ma stavolta è condotto sugli uomini e svela anche la ragione. La ricerca è stata condotta presso l'University of Colorado Hospital ed è stata pubblicata su Proceedings of the National Academy of Sciences.

Lo studio - Quest'ultima analisi scientifica attribuisce la responsabilità dell'aumento ponderale a un minore dispendio di energie. Gli esperti hanno tenuto sotto osservazione quindici adulti sani per sei giorni. Durante i primi due, il gruppo ha seguito un orario normale, dormendo la notte e rimanendo sveglio durante il giorno. Successivamente, hanno seguito degli orari notturni.



L'autore principale Kenneth Wright ha detto: "Quando le persone fanno i turni notturni, il loro dispendio quotidiano di energia è ridotto e a meno che non riducano l'apporto alimentare, questo li porterà ad aumentare di peso".



I pasti dei partecipanti sono stati controllati accuratamente, ed è stata data loro la quantità di cibo necessaria per mantenere il peso invariato. Quando sono passati agli orari notturni, l'orario dei pasti è cambiato ma la quantità di calorie è rimasta la stessa. Ai volontari è stata data la possibilità di dormire otto ore a prescindere dal turno.



Gli scienziati hanno così verificato che l'energia usata dai partecipanti decresceva quando iniziavano a rimanere svegli nelle ore notturne. Secondo Wright, la riduzione è probabilmente associata alla discordanza tra le attività della persona e il suo orologio interno. Gli uomini si sono evoluti per essere svegli, e mangiare, quando c'è la luce e dormire quando c'è buio.