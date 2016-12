Rischio di infarto in aumento con turni irregolari

foto Afp 11:13 - Le persone che lavorano la notte o con orari irregolari si espongono a un maggiore rischio di attacco di cuore, ictus ed eventi coronari, secondo un nuovo studio pubblicato dal - Le persone che lavorano la notte o con orari irregolari si espongono a un maggiore rischio di attacco di cuore, ictus ed eventi coronari, secondo un nuovo studio pubblicato dal British Medical Journal

Lo studio Questa ricerca non è la prima a mostrare il collegamento tra il lavoro a turni e la salute cardiaca ma è la più vasta analisi di questo tipo. Sono stati riuniti i risultati di 34 studi precedenti sull'argomento, con 2 milioni di volontari attraverso il mondo industrializzato, stimando che i lavoratori notturni hanno il 23 per cento di rischio in più di attacco di cuore rispetto agli altri lavoratori, il 5 per cento in più di avere un attacco ischemico e il 24 per cento in più di avere un evento di tipo coronarico.

Nella loro analisi, gli autori dello studio hanno incluso tutti coloro che lavorano al di fuori del turno di lavoro classico – come chi fa i turni serali, notturni o la mattina presto – così come come chi fa lavori a chiamata o turni a rotazione o ha orari di lavoro irregolari, al di là della quantità di ore lavorative.