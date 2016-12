Donne e turni, fertilità a rischio

foto Afp Correlati Una settimana di ferie protegge il cuore

18:07 - Le donne che fanno i turni a lavoro hanno maggiori probabilità di una riduzione della fertilità. Inoltre, non avere un orario fisso può causare problemi mestruali e il lavoro notturno aumenta le possibilità di aborto spontaneo. Ad affermarlo è una ricerca condotta dalla University of Southampton.

Fertilità a rischio - La ricerca è una meta-analisi di tutti gli studi sul tema pubblicati tra il 1969 e il gennaio 2013 che, in totale, hanno coinvolto quasi 120mila donne. Gli scienziati hanno scoperto che coloro che facevano i turni a lavoro avevano il 33% di possibilità in più di avere disturbi mestruali rispetto a coloro che avevano un orario fisso.



Inoltre, la riduzione della fertilità ricorreva con un tasso dell'80% in più tra le donne che seguono una turnazione. Le donne che lavoravano solo la notte non avevano maggiori rischi di problemi mestruali né difficoltà di concepimento ma il 29% di probabilità in più di interruzione della gravidanza.