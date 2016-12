Grasso sottocutaneo: un prezioso alleato contro le infezioni batteriche

12:30 - Il grasso presente sotto la pelle aiuta a prevenire l'insorgere di infezioni batteriche. A rivelarlo è uno studio condotto dall'Università della California, che dimostra come il tessuto adiposo sottocutaneo costituisca la prima "barriera" contro i batteri invasori, permettendo di "guadagnare tempo" fino all'arrivo dei globuli bianchi. Secondo la ricerca, le cellule di grasso possono combattere le infezioni producendo anche composti antimicrobici.

Un po' di ciccia contro i batteri - Lo studio condotto dall'Università della California ha lo scopo di dimostrare che il compito di combattere le infezioni non è di esclusiva responsabilità del sistema immunitario. Dopo una serie di test, i ricercatori hanno concluso che le cellule di grasso sottocutaneo hanno la capacità di produrre e rilasciare delle sostanze antimicrobiche. E lo fanno "quasi ai livelli" delle cellule del sistema immunitario, secondo il co-autore dello studio Richard Gallo, dermatologo dell'Università della California.



In caso di ferita... - Durante i test i ricercatori hanno esposto alcuni roditori a un tipo di "super batterio" stafilococco, resistente a diversi antibiotici, che può causare infezioni anche mortali nelle persone. Quando la pelle viene tagliata ed esposta agli agenti patogeni, il sistema immunitario invia globuli bianchi specializzati al sito della ferita per uccidere i batteri che penetrano nell'organismo. Il "soccorso" non è tuttavia immediato, e occorre tempo a queste cellule per raggiungere il luogo della lacerazione. Il team di scienziati ha così scoperto che lo strato adiposo sottocutaneo nel sito di infezione ispessita produce un composto antimicrobico chiamato cathelicidin.



Questi risultati suggeriscono che queste cellule di grasso possono percepire autonomamente i batteri stafilococco e rispondere di conseguenza. Lo studio ha inoltre mostrato come i topi che mancavano le cellule di grasso sotto la pelle sana abbiano sofferto infezioni più frequenti e gravi in seguito all'esposizione al super batterio.



Non è un invito a ingrassare - La ricerca tuttavia non rivela che avere troppo grasso nel corpo porterà una migliore protezione contro le infezioni. In realtà, l'obesità potrebbe portare ad avere cellule di grasso "controproducenti", che cioè contribuiscono a ridurre la difesa contro le infezioni. Una conclusione confermata da studi precedenti che evidenziano come le persone obese possano essere a più alto rischio di infezioni della pelle.