E' la giornata mondiale contro l'Aids . E proprio in questa occasione arriva anche in Italia il test per l'autodiagnosi dell'Hiv . Sarà possibile comprarlo in farmacia senza ricetta per poi eseguirlo a casa con la risposta in 15 minuti. La novità è stata presentata mercoledì alla Camera: il test costerà 20 euro, e verrà consegnato solo ai maggiorenni dal farmacista insieme a materiale informativo sulla malattia. Unicef: "Un contagiato ogni due minuti".

Grazie a test e nuovi farmaci l'Aids non è più una condanna a morte, e decenni di campagne e testimonial famosi dovrebbero aver allontanato anche il tabu' della malattia, eppure un numero enorme di persone, anche nella 'avanzata' Europa, porta in giro il virus senza saperlo. L'allarme era stato lanciato dall'Organizzazione mondiale della sanità alla vigilia del World Aids Day.



Solo in Europa, afferma il Centro di Controllo delle malattie (Ecdc), ci sono almeno 122mila persone sieropositive che non sanno di esserlo, circa uno su sette del totale degli infetti. Lo stesso problema riguarda il 40% di tutti i sieropositivi del mondo, oltre 13 milioni di persone. Secondo il rapporto, che si riferisce ai 31 paesi dell'Ue e dell'Area Economica Allargata, nel 2015 ci sono state 30mila nuove notifiche di casi, un numero in linea con gli anni precedenti, mentre il tempo stimato fra l'infezione e la diagnosi è altissimo, circa quattro anni, con metà dei pazienti che scopre di essere sieropositivo quando l'infezione è in fase avanzata.



Il 42% delle nuove diagnosi riguarda uomini che hanno fatto sesso con uomini, mentre i rapporti eterosessuali seguono con il 32% e l'uso di siringhe infette e' responsabile nel 4% dei casi. Per l'Italia le stime dell'Istituto Superiore di Sanita' parlano di un leggero calo delle nuove diagnosi di hiv, che nel 2015 sono state 3.444, con un'incidenza di 5,7 nuovi casi ogni 100mila residenti, un dato che pone l'Italia al tredicesimo posto in Europa.



Unicef: "Ogni due minuti un giovane si contagia" - Un aumento del 60% dei nuovi casi di Hiv fra gli adolescenti entro il 2030, se i progressi si arrestano. "Ogni 2 minuti un adolescente, con molte probabilita' una ragazza, contrae l'Hiv". E' quanto afferma l'Unicef. Secondo un nuovo rapporto, se entro il 2030 non verranno effettuati ulteriori progressi per raggiungere gli adolescenti, i nuovi casi di contagio da Hiv per questa fascia di età aumenteranno fino a 400.000 ogni anno, rispetto ai 250.000 del 2015 in tutto il mondo.