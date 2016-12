Ecografia addio, presto ci saranno gli ologrammi in 3D per osservare il feto

16:30 - Sono in fase di sviluppo schermi olografici in 3D che potrebbero mostrare i feti alle madri in gravidanza e gli organi interni dei pazienti ai chirurghi. Un addio alle ecografie che potrebbero consentire alle future mamme di vedere il bebè in maniera più realistica che mai. Per mettere a punto la tecnologia, la Philips sta lavorando con l'azienda israeliana Real View.

I test sul cuore - Lo studio pilota ha coinvolto otto pazienti ed è stato condotto in collaborazione con lo Schneider Children's Medical Center di Petach Tikva, in Israele. Il sistema Real View è stato usato per mostrare immagini olografiche interattive e in tre dimensioni acquisite tramite i sistemi a ultrasuoni cardiaci e l'interventistica a raggi X della Philips.



Oltre a vedere il cuore del paziente su uno schermo a due dimensioni, i dottori sono stati in grado di vedere le immagini olografiche in 3D del cuore "fluttuante nell'aria" durante una procedura minimamente invasiva, senza usare occhiali speciali. I medici hanno potuto anche manipolare le strutture del cuore in proiettato in 3D toccando i volumi olografici di fronte a loro.



Aviad Kaufman, amministratore delegato della RealView Imaging Ltd, ha detto: "Vedo chiari segnali che l'olografia medica in 3D giocherà un ruolo importante nel prossimo futuro. Con il progresso delle immagini in 3D e l'aumentare delle prove cliniche sul loro valore per diverse procedure, siamo convinti che la nostra tecnologia olografica potrà migliorare l'assistenza ai malati".