5 novembre 2014 Arriva la "super amniocentesi", permette di individuare l'80% delle malattie genetiche In grado di analizzare il Dna del feto non limitandosi a contare i cromosomi Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:07 - Una nuova tecnica di amniocentesi è in grado di diagnosticare dal 60% all'80% delle malattie genetiche da cui il feto potrebbe essere affetto basandosi sull'analisi del Dna fetale. Si chiama Next generation prenatal diagnosis (Ngpd) ed è stata ribattezzata come la "super amniocentesi". E' stata messa a punto da un gruppo di ricercatori della società scientifica Italian college of fetal maternal medicine e lo studio è pubblicato sulla rivista Journal of prenatal medicine.

Dal 7 all'80% di malattie diagnosticabili - Con la nuova amniocentesi genomica, hanno spiegato i ricercatori, è dunque possibile identificare centinaia di patologie del feto, passando da circa il 7% di malattie diagnosticabili attualmente con la classica amniocentesi a circa l'80%. La novità deriva dall'applicazione della tecnica del sequenziamento rapido del Dna - finora utilizzata negli adulti - alla diagnosi prenatale.



Si può individuare anche l'autismo - Il segretario generale Sidip, Claudio Giorlandino, ha sottolineato: "Un tempo le normali amniocentesi e villocentesi erano in grado di analizzare solo il numero dei cromosomi, oggi con la nuova tecnica è possibile studiarne l'intima struttura. Si possono così escludere, oltre alle anomalie cromosomiche più comuni, anche le più gravi e rare patologie genetiche, dalle cardiopatie alle malattie cerebrali, ai nanismi, alle forme di autismo, ai ritardi mentali".