Una pinta di birra al giorno raddoppia le possibilità di diventare papà

Lo studio - La ricerca è stata condotta su più di cento uomini le cui mogli e fidanzate si stavano sottoponendo a una fecondazione in vitro. I volontari, con un'età media di 37 anni, hanno riempito un questionario che conteneva interrogativi sull'assunzione di alcol e di bevande contenenti caffeina La quantità di alcol assunta dagli aspiranti padri era relativamente moderata.



I test hanno mostrato che non c'era un collegamento tra l'assunzione di alcol o caffeina e la qualità dello sperma. Eppure, coloro che avevano assunto più alcol avevano il 57% di possibilità che una sessione di fecondazione in vitro portasse alla nascita di un bebè. Il doppio, rispetto alla percentuale di successo del 28% di coloro che bevevano meno.



Quando i ricercatori hanno osservato l'assunzione di caffeina, hanno scoperto che le percentuali di riuscita crollavano al 19% nei grandi consumatori rispetto al 52% di successo di coloro che ne assumevano minori quantità. Il danno era fatto al di sopra dei 265 milligrammi al giorno.



Cause non ancora individuate - Gli esperti hanno specificato che i risultati non possono essere spiegati con come l'età o il peso. I ricercatori non hanno ancora individuato perché alcol e caffeina influenzano i tassi di nascita visto che la qualità dello sperma non si modifica con la loro assunzione.



Allan Pacey, della Sheffield University, ipotizza: "Il consumo moderato di alcol in occasioni sociali può essere un beneficio sia per le coppie che provano a concepire in maniera naturale che per quelle che si rivolgono alla fecondazione assistita perché aiuta a ridurre lo stress".



La ricercatrice Anatte Karmon ha suggerito che la caffeina potrebbe danneggiare lo sperma in un modo che non è rintracciabile con i test attuali. Ha definito l'aumento delle percentuali di gravidanza impressionante ma ha comunque precisato che sono necessarie ulteriori sperimentazioni per confermare le scoperta e ha sottolineato che nessuno degli uomini era un forte bevitore.