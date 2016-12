12:24 - Compagna delle serate tra amici e sollievo nella calura estiva, la birra ha anche molti benefici per la salute. A patto di assumerne quantità moderate, aiuta a prevenire l'Alzheimer, a mantenere la linea e ad allontanare i sintomi della menopausa. Ecco i cinque motivi per bere un boccale senza sensi di colpa.

1. Previene le malattie - La birra potrebbe aiutare a prevenire l'Alzheimer. La malattia neurodegenerativa è stata associata ad alti livelli di allumino ma il silicio contenuto nella birra potrebbe compensare il danno. Uno studio del 2008 pubblicato su Food And Chemical Toxicology ha scoperto che il silicio è in grado di ridurre l'ammontare dell'alluminio nel tratto digestivo e rallenta l'accumulo del metallo nel corpo e nel tessuto cerebrale.



Ma bisogna stare attenti perché un'altra ricerca dell'University College London ha dimostrato che bere più di due pinte al giorno può causare perdite di memoria. La birra può aiutare la salute del cuore.



Uno studio del 2013 condotto dalla Harokopio University di Atene ha scoperto che migliora la flessibilità delle arterie. Inoltre, aumenta i livelli di colesterolo buono, l'Hdl.



2. Contiene vitamine - Stephan Domenig, direttore medico di The Original F.X. Mayr Health Centre in Austria ha detto: "Nella birra ci sono molti super nutrienti. La bevanda contiene tutti gli essenziali - e alcuni dei non essenziali – amminoacidi". In una pinta troviamo fosforo, iodio, magnesio, potassio e calcio. Uno studio della Tufts University condotto nel 2009 ha scoperto che il consumo di birra può aiutare a proteggere la densità minerale delle ossa.

La birra non pastorizzata ha i maggiori vantaggi per la salute perché contiene grandi quantità di vitamina B.

3. Aiuta a mantenere la linea - La birra ha un basso contenuto di zuccheri. La nutrizionista Kathryn O’Sullivan, che ha condotto una ricerca in proposito, ha detto: "A differenza dei soft drink, alza di meno il livello di zuccheri nel sangue Inoltre, la birra è costituita per il 93% d'acqua, per questo è così dissetante".



Un consumo moderato di birra può aiutare a prevenire il diabete. Uno studio del 2010 condotto su più di 38 mila uomini ha mostrato che aumentando il consumo di birra fino a raggiungere uno o due bicchieri al giorno si è evidenziato un crollo del 25% nelle possibilità di incorrere nel diabete di tipo 2.



A dispetto della cosiddetta "pancia da birra", uno studio condotto dalla University of London su duemila persone che assumevano la bevanda regolarmente ha concluso che è inverosimile che un consumo moderato sia associato a un aumento di peso.



Il dottor Domenig ha spiegato: "Bere birra aumenta la produzione di bile che aiuta a digerire i cibi grassi. Inoltre, è una fonte di fibre – due bicchieri forniscono il 30% del fabbisogno giornaliero – e queste sono note per allontanare la fame".



4. La birra ti fa bella - Fatta con l'orzo, la birra contiene l'acido ferulico un potente antiossidante che protegge la pelle dai danni del sole. Inoltre, può essere usato per rendere i capelli più belli. Janey Lee Grace, autrice di "Look great naturally... Without ditching the lipstick", spiega: "Il luppolo, grazie al silicio, aggiunge luminosità, volume e fortifica i capelli dall'interno. Ma prima di fare un impacco, è necessario bollire la birra per rimuovere l'alcol, che può privare i capelli del naturale rivestimento di grassi. E', inoltre, opportuno mescolare il liquido con l'olio di cocco".



5. Riequilibra gli ormoni - Le ricerche mostrano che i fitoestrogeni nel luppolo – composti simili agli estrogeni che si trovano nelle piante – possono aiutare a ridurre i sintomi della menopausa come le vampate di calore e l'abbassamento della libido. Inoltre, la birra può aiutare a riequilibrare gli ormoni in presenza della sindrome da ovaio policistico, endometriosi e perimenopausa.