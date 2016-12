Cancro durante la gravidanza, la terapia non nuoce al bambino

11:33 - Scoprire di avere un tumore mentre si è in gravidanza non deve imporre necessariamente scelte drammatiche. Alcuni tipi di cancro possono essere curati, infatti, durante la gestazione senza apparenti conseguenze sullo sviluppo fetale. Chiaramente, non si tratta di risposte definitive ma un conforto in questo senso arriva da due studi che sono stati presentati al congresso della Società europea di oncologia medica (Esmo) di Madrid.

"Alcuni farmaci non danneggiano i bambini" - Frederic Amant, del Policlinico belga di Lovanio, spiega: "Il messaggio principale per le donne è che la scelta non è inevitabile e in molti casi ci sono altre opzioni da tenere in considerazione. Abbiamo visto, per esempio, che per i tumori del seno e del sangue, i più comuni in questa fascia di età, almeno alcuni farmaci non danneggiano i bambini se somministrati dopo il primo trimestre di gravidanza. Fanno eccezione la leucemia acuta, che va trattata già nel primo trimestre, e i tumori della cervice uterina, troppo 'vicini' al bambino".



Nessun danno apparente - Nel primo studio sono stati confrontati 38 bimbi dell'età media di due anni, esposti alla chemioterapia durante la gestazione con altrettanti le cui mamme non avevano avuto un tumore. Sia lo sviluppo mentale che quello cardiaco sono risultati paragonabili.



Nel secondo studio sono stati analizzati sedici bambini e dieci adulti che erano stati esposti a radioterapia e lo sviluppo neuropsicologico e comportamentale, oltre alla salute generale, sono risultati normali per tutti i soggetti tranne uno, in cui però potrebbero aver inciso altri fattori.



Nella radioterapia è meglio agire prima - Per la radioterapia, sottolinea Amant, vale il discorso opposto rispetto alla chemioterapia. In questo caso è meglio intervenire prima possibile perché il bambino è ancora molto piccolo ed è quindi più difficile che venga colpito dalle radiazioni, mentre nel terzo trimestre la posizione della testa, molto in alto, rende difficile trattare alcune forme di tumore, come quello del seno.