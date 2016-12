12 novembre 2014 Incubatrice low cost e gonfiabile ha vinto il premio James Dyson 2014 L'idea di un 23enne può aiutare i bebè prematuri nei Paesi in via di sviluppo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:43 - E' stata messa a punto un'incubatrice low cost pensata per i Paesi in via di sviluppo. Si chiama "Mom" ed è stata ideata dal 23enne James Roberts, laureato in ingegneria all'Università di Loughborough. Il prototipo ha vinto il James Dyson Award 2014.

Le caratteristiche - Mom è conforme agli standard della Gran Bretagna ma ha un costo di 320 sterline, ossia il 90% dei modelli presenti negli ospedali. Il trasporto è agevolato perché può essere ripiegata e poi gonfiata quando necessario. Questa nuova incubatrice è riscaldata con elementi in ceramica, prevede il controllo di umidità e temperatura ed è dotata di unità fototerapica.