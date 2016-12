E' italiano il nuovo software "salva-cuore": previene il 30% di patologie in più

Ricostruire il cuore in 3D con estrema precisione, in modo da arrivare a scoprire il 30% di patologie in più rispetto alle tecniche tradizionali. E' questo l'obiettivo di Synapse, un vero e proprio software "salva-cuore" sviluppato dalla Fondazione Iseni y Nervi presso gli Istituti di Ricovero e Cura Gruppo Iseni Sanità di Lonate Pozzolo-Malpensa (Varese). Il nuovo metodo consente di migliorare l' imaging biomedico per compiere cardio-tac e altri esami.

Risultati entro un'ora - Il software potrebbe rivelarsi un'arma strategica in fase di prevenzione. Synapse infatti "consente di individuare le patologie prima che si manifestino sintomi importanti", ha spiegato Fabrizio Iseni, presidente della Fondazione Iseni y Nervi. "Il paziente ottiene tutte le informazioni entro un'ora e poi una diagnosi completa il giorno successivo", ha aggiunto.



Una lente di ingrandimento per il cuore - "Siamo l'unica struttura sanitaria in Italia e in Europa ad avere a disposizione questo software - ha sottolineato Iseni -, che rappresenta uno strumento potente per l'elaborazione e l'analisi avanzata in ambito diagnostico". Synapse "agisce come una 'lente di ingrandimento' - ha osservato Andrea Macchi, cardio-chirurgo - e permette di vedere le placche dei vasi arteriosi normalmente nascoste. E' come si facesse un esame istologico virtuale".