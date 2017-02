Diabete, le cellule del pancreas si rigenerano grazie alla "dieta del digiuno"

Grazie a una dieta "speciale", il pancreas può essere stimolato in modo da rigenerarsi e far regredire i sintomi del diabete . E' quanto emerge da uno studio statunitense pubblicato sulla rivista Cell . L'esperimento è stato condotto su topi da laboratorio, sottoposti al seguente regime alimentare: cinque giorni a basso contenuto di calorie , proteine e carboidrati ma con elevato apporto di grassi insaturi (circa 800-1.000 calorie al giorno). A questa fase ne segue una di 25 giorni in cui invece si può mangiare liberamente.

La ricerca ha dimostrato che la "dieta del digiuno" è in grado di rigenerare un particolare tipo di cellula pancreatica, la cellula beta, incaricato di rilevare il contenuto di zucchero nel sangue e in caso di livello eccessivo di rilasciare l'insulina.



Lotta al diabete - I test hanno evidenziato benefici sia nei confronti del diabete di tipo uno che in quello di tipo due: il primo è causato dalla distruzione di cellule beta da parte del sistema immunitario, mentre il secondo si deve in gran parte allo stile di vita e consiste nella mancata risposta dell'organismo all'insulina.



L'importanza dell'alimentazione - Come spiegano i ricercatori, si tratta di una scoperta "potenzialmente molto importante" dal punto di vista clinico. Lo studio mostra infatti come la cura dell'alimentazione possa riprogrammare le cellule senza bisogno di alcuna alterazione genetica.