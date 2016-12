9 aprile 2015 Dall'Inghilterra arriva il super broccolo che contrasta il colesterolo "cattivo" Contiene una quantità due o tre volte superiore di glucorafanina e promette di ridurre il 6% dei grassi presenti nel sangue in dodici settimane Tweet google 0 Invia ad un amico

10:55 - I ricercatori del Institute of Food Research, in Inghilterra, hanno sviluppato una nuova varietà di broccolo in grado di ridurre di circa il 6% i livelli di colesterolo "cattivo" nel sangue. Il "super ortaggio", denominato Benefortè, è stato coltivato in modo da contenere una quantità dalle due alle tre volte superiore di glucorafanina, un composto naturale dalle elevate proprietà benefiche.

I test - Gli scienziati inglesi, in collaborazione con l'Università di Reading, hanno effettuati due studi separati per verificare i benefici del super broccolo sull'organismo umano. I test hanno coinvolto 130 volontari ai quali sono stati somministrati 400 grammi di ortaggio a settimana, da includere nella dieta abitudinaria. Dopo dodici settimane i livelli di colesterolo Ldl nel sangue hanno subito una riduzione in media di circa il 6%.



I "miracoli" della glucorafanina - Presente principalmente in broccoli e cavolfiori, la glucorafanina è una molecola naturale che aiuta a regolarizzare il metabolismo cellulare. Le sue proprietà, unite a quelle del sulforafano - un altro composto presente nei broccoli -, sviluppano un'azione antinfiammatoria e antagonista dello sviluppo tumorale. Studi precedenti hanno inoltre dimostrato che una riduzione dell'1% del colesterolo "cattivo" è associata a una riduzione dell'1-2% del rischio di malattia coronarica.