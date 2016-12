9 gennaio 2015 Un avocado al giorno toglie il cardiologo di torno: abbassa il colesterolo "cattivo" Lo rivela uno studio americano: grazie alle proprietà dei suoi acidi grassi monoinsaturi, il frutto riesce a ridurre il rischio di infarti e di malattie cardiovascolari Tweet google 0 Invia ad un amico

11:34 - Un avocado al giorno abbassa i livelli di colesterolo "cattivo" e aiuta a proteggere il cuore. Lo rivela uno studio della Pennsylvania State University, pubblicato sul Journal of the American Heart Association. Le proprietà benefiche del frutto sono dovute alla sua ricchezza di acidi grassi monoinsaturi, i cosiddetti grassi "buoni" che riducono la presenza di grassi nocivi nel sangue anche nel caso di soggetti sovrappeso.

Benefici per tutti i tipi di diete - La ricerca ha preso in esame 45 pazienti sani, in sovrappeso o obesi di età compresa tra i 21 e i 70 anni. La fase "preliminare" si è svolta nell'arco di due settimane, durante le quali è stato chiesto ai partecipanti di seguire la "dieta tipo" di un americano medio, cioè con il 34% di calorie provenienti da grassi, il 51% da carboidrati e il 16% da proteine. Nelle cinque settimane successive, i partecipanti sono stati suddivisi in modo da far seguire loro tre diete diverse per ridurre il colesterolo: una a basso e due a moderato contenuto di grassi. Queste ultime due erano quasi identiche: una prevedeva il consumo di un avocado della varietà Hass al giorno, mentre l'altra prevedeva l'utilizzo di una quantità analoga di oli con acido oleico, come l'olio d'oliva.



Risultati "strabilianti" - Secondo i dati pubblicati sul Journal of the American Heart Association, la dieta che prevedeva l'avocado ha offerto il maggior impatto nella riduzione dei livelli di colesterolo nel sangue: -13,5 mg/dl (il 10% del totale nei soggetti più a rischio), a fronte degli 8,3 mg/dl della dieta con moderate quantità di grassi senza avocado e ai 7,4 mg/dl della dieta povera di grassi. "Questo dimostra che l'apporto di acidi grassi monoinsaturi fornito dagli avocado riesce a far calare drasticamente il colesterolo cattivo". Lo ha detto Penny M. Kris-Etherton, presidente dell'American Heart Association's Nutrition Committee e coordinatore dello studio.



Ortaggio o frutto? - Secondo i ricercatori, tuttavia, la questione fondamentale riguarda l'inserimento dell'avocado nell'alimentazione giornaliera. E questo perché a nessuno "viene in mente che l'avocado è ideale per insalate e può essere aggiunto alle verdure di stagione o nei panini".