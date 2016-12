Avere un figlio dopo il cancro al seno? Grazie a nuova cura italiana si può

Una nuova cura sviluppata in Italia dona nuova speranze di diventare mamme alle donne sottoposte a chemioterapia per un tumore al seno. Il merito è di un farmaco che protegge e mette "a riposo" le ovaie, salvando la fertilità in modo non invasivo. A confermare l'efficacia a lungo termine di questo metodo "dolce" è uno studio italiano condotto dal centro oncologico dell'Ist-San Martino di Genova e pubblicato sul Journal of the American Medical Association.