Dagli Usa arriva un test della saliva per individuare il cancro al seno e alle ovaie

La ricerca per la prevenzione dei tumori registra un'altra importante conquista. Una startup americana ha sviluppato un nuovo test della saliva in grado di individuare nelle donne le mutazioni dei due principali geni correlati al rischio di cancro al seno e alle ovaie, conosciuti come BRCA1 e BRCA2. Il metodo, fa sapere la società, vuole "rendere più democratico l'accesso agli esami genetici", grazie a un kit di analisi disponibile al costo di 249 dollari.

Esame più accessibile - Gli altri test cui si ricorre generalmente, possono invece costare sino a 4.000 dollari. L'annuncio della Color Genomics - questo il nome della startup - ha scatenato reazioni contrastanti. Alcuni esperti e medici lodano la possibilità di effettuare esami genetici in maniera più accessibile, mentre altri dicono che potrebbero non essere utili o addirittura dannosi. Elad Gil, una delle co-fondatrici della Color Genomics, ha spiegato che per ridurre il costo sono state utilizzate tecnologie avanzate al fine di automatizzare gran parte del processo.



Il test - Al centro già di numerose ricerche, il test della saliva rileva la presenza di alcuni sottoprodotti degli oncogeni, cioè i geni del cancro, finiscono nella cavità orale delle donne ammalate. Riuscire a diagnosticare per tempo un carcinoma con un esame clinico così semplice, rapido, indolore, non invasivo, ripetibile molte volte ed economico rappresenta certo un'arma importante per combattere i tumori femminili con un'efficace prevenzione. Non si deve far altro che immettere un campione di saliva in una apposita provetta e agitarla dopo averla unita a un composto presente nel kit. La "lttura" verrà effettuata da un medico specializzato.