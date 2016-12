Il pisolino perfetto? Dura dieci minuti

foto Afp 08:35 - Quella della siesta è una vera e propria arte. Ne sono convinti gli studiosi dell'Università della Pennsylvania, negli Stati Uniti, che dicono: "Il pisolino è qualcosa di molto più complicato di quanto si pensi comunemente. E dall'ateneo californiano di Riverside aggiungono: "Ci sono tanti tipi di riposo pomeridiano e bisogna sceglierlo sulla base del'obiettivo che si vuole raggiungere". - Quella dellaè una vera e propria arte. Ne sono convinti gli studiosi dell', negli Stati Uniti, che dicono: "Ilè qualcosa di molto più complicato di quanto si pensi comunemente. E dall'ateneo californiano diaggiungono: "Ci sono tanti tipi di riposo pomeridiano e bisogna sceglierlo sulla base del'obiettivo che si vuole raggiungere".

Per fare una veloce ricarica e tornare subito lucidi e produttivi bastano tra i dieci e i venti minuti di sonno. Per migliorare invece, il processo di memorizzazione, serve un'ora completa di riposo. Unica controindicazione di questa pausa più lunga è l'intontimento al risveglio. Infine, per fare il pieno di creatività e attenzione bisogna dormire per un'ora e mezza.



L'ora ideale per abbandonarsi sulla poltrona o sul divano? Gli esperti dicono che è compresa tra le 13 e le 16. Se si va oltre si rischia di compromettere la qualità del sonno notturno.



La rivalutazione scientifica del pisolino arriva in un momento in cui, dicono le statistiche, un terzo della popolazione mondiale non dorme a sufficienza e per essere al 100 per cento dell'efficienza sul posto di lavoro, dovrebbe spezzare la giornata concedendosi un momento di relax dopo pranzo.