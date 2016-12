Giornata del sonno: regole per "sogni d'oro"

foto Getty Correlati Poco sonno rende le donne irritabili

Dieci minuti di sport e dormi come un pupo 13:31 - Dormire bene aiuta a vivere meglio e a prevenire le malattie. Un messaggio ribadito dagli esperti in occasione della giornata mondiale del sonno, promossa il 16 marzo dalla World association of sleep medicine (Wasm). Quest'anno maggiore attenzione è riservata alla terza età e ai ricorrenti disturbi del sonno che la riguardano.

Difficoltà per un anziano su due - Circa la metà degli anziani, secondo recenti ricerche, avrebbe difficoltà a dormire. Questo problema, oltre a essere una conseguenza dell'invecchiamento in sé, deriva da disturbi respiratori, malattie e assunzione di medicinali.



Un italiano su tre ha problemi - La situazione nella terza età è tra le più difficili ma, a fare i conti con l'impossibilità a riposare bene, occasionalmente o piuttosto spesso, sono circa il 30% degli italiani secondo gli esperti. Il dato sembra non avere età perché disturbi come l'insonnia o il sonno interrotto sono molto diffusi anche tra i più piccoli. Gli effetti di un cattivo riposo sulla salute, a breve e a lungo termine, vanno dal maggiore rischio di obesità e diabete, all'indebolimento del sistema immunitario, e alla predisposizione all'ansia e alla depressione.



Il decalogo per "sogni d'oro" - Per fare fronte a questi problemi possono forse essere d'aiuto le regole d'oro per un ottimo sonno pensate dalla Wasm.

1. Darsi un orario fisso per il sonno e il risveglio

2. Non esagerare con i riposi i durante il giorno

3. Non consumare alcol e non fumare nelle quattro ore prima di andare a dormire

4. Evitare a cena cibi pesanti, speziati o troppo zuccherati

5. Non bere caffé nelle sei ore che precedono il riposo

6. Non fare esercizio fisico subito prima di andare a dormire

7. Avere a letto della biancheria confortevole

8. Curare il microclima della stanza

9. Evitare rumori, attenuare la luce

10. Non lavorare a letto



L'importanza del "corredo" - Alleato importante di un buon sonno è il materasso, non troppo rigido né troppo morbido, in grado però di sostenere adeguatamente la colonna vertebrale. Anche il guanciale ha la sua importanza, perché deve sorreggeretesta e collo e mantenerli sostanzialmente "in linea" con la schiena: per questo bisogna che abbia la giusta altezza e consistenza, ognuno deve trovare la propria. Per chi è allergico il materiale consigliato è il lattice, per chi ha dolori cervicali invece é preferibile la microfibra.