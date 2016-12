Poco sonno rende le donne irritabili

foto Afp Correlati Dieci minuti di sport e dormi come un pupo

13:13 - Se il gentil sesso si dimostra irritabile alle prime luci del giorno e fa fatica a svegliarsi c'è una spiegazione scientifica. Una ricerca condotta dalla Duke University del Nord Carolina ha infatti scoperto che le donne hanno bisogno di dormire di più rispetto agli uomini. Se private delle preziose ore di riposo, possono sviluppare aggressività, depressione e un senso di stanchezza che si protrae per l'intera giornata.

Anche conseguenze più gravi - La mancanza di sonno nelle donne, secondo gli studiosi, comporta anche un maggiore rischio di problemi cardiaci. Inoltre, si registra un incremento dei marcatori delle infiammazioni, che comporta maggiori possibilità di provare dolore fisico.



Più fortunati, invece, gli uomini: la ricerca ha evidenziato infatti che la mancanza di sonno non li rende più irritabili e ansiosi del solito e non provoca loro tutti i problemi fisici in cui invece incorrono le donne.



Il consiglio degli studiosi se la notte non si riesce a dormire è di fare dei pisolini durante il giorno, della durata di 25 o 90 minuti.