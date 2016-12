Arriva il "sonno spruzzabile": melatonina spray contro l'insonnia

16:18 - Si spruzza un paio di volte su collo e pelle ed entro un'ora si dorme senza problemi. Da una start-up americana arriva Sprayable Sleep (letteralmente "sonno spruzzabile"), uno spray contro l'insonnia a base di melatonina. Le dosi sono però circa trenta volte inferiori rispetto a una normale pillola e permettono di evitare il classico intorpidimento al risveglio, che è un effetto collaterale tipico della sostanza.

Il "sonno" in un flacone - Lo spray contiene tre molecole fondamentali. Oltre a bassi dosi di melatonina - il classico "ormone del sonno" già somministrato in pillole per combattere l'insonnia - comprende anche l'amminoacido tirosina e l'acqua distillata. La somministrazione per via dermica lo rende di facile utilizzo e senza effetti collaterali proprio perché la dose del principio attivo è bassa. Ogni bomboletta contiene 60 spruzzate ed è sufficiente, quindi, per 30 giorni di utilizzo.



Disponibile da febbraio - Lo spray è ora in sviluppo e un prototipo potrà essere disponibile a partire da febbraio per coloro che daranno il loro sostegno (quantificato in 85 dollari) entro inizio marzo. Lo ha dichiarato il suo sviluppatore Ben Yu al giornale Bloomberg Businessweek.