Aids, dall'Ue via libera a un farmaco preventivo che "evita" i contagi

Via libera anche in Europa all'uso di un farmaco anti retrovirale per la prevenzione dell' Aids . Lo ha deciso il comitato Chmp dell' Ema , l'agenzia europea che regola la diffusione di medicinali, che ora passa la "pratica" alla Commissione Ue per l'adozione formale. Il farmaco, già sperimentato in altre parti del mondo, agisce come una sorta di "sveglia" per il sistema immunitario : se somministrato quotidianamente , abbassa di molto le possibilità di contagio.

Il comitato dell'Ema ha esaminato la richiesta di estensione dell'indicazione per Truvada, una terapia già usata come profilassi pre esposizione (Prep) nei sieropositivi, che in diversi studi si è rivelata in grado di abbassare notevolmente il contagio per persone non infette ma "a rischio". In particolare sono stati condotti studi su omosessuali e transgender che hanno comportamenti a rischio e su eterosessuali che hanno un partner fisso sieropositivo.



La parola "passa" ai singoli Stati - "Una volta che sarà garantita l'estensione - si legge nel comunicato dell'Ema -, ogni Stato membro potrà prendere una decisione sul prezzo e il rimborso basata sul potenziale ruolo di questo farmaco nel contesto dei sistemi sanitari nazionali". Negli Stati Uniti sono già in corso alcuni progetti che prevedono la somministrazione agli omosessuali, mentre alcuni Paesi africani hanno dichiarato di voler adottare la profilassi, ad esempio nel caso di coppie in cui uno dei partner è sieropositivo.