Viagra addio, c'è l'ormone dell'amore per aumentare libido e orgasmo

08:56 - Vuoi avere un orgasmo più intenso e quindi maggiori soddisfazioni dal rapporto sessuale con il tuo partner? Lascia stare il Viagra e prendi l’ormone dell’innamoramento. Secondo uno studio dell'università di Hannover, in Germania, gli uomini che assumono l'ossitocina per via nasale hanno visto migliorare la loro libido. Questo neuro-trasmettitore consente un’erezione duratura e infallibile e intensifica la sensazione orgasmica maschile.

Lo studio ha chiesto a 29 coppie di assumere per spray nasale l'ossitocina prima di fare sesso. Terminato il rapporto i soggetti in questione hanno annotato l'esperienza appena vissuta e il risultato è stato che l'assunzione dell'ormone dell'innamoramento ha prodotto un orgasmo più intenso, soprattutto negli uomini, che hanno dichiarato di sentirsi più sessualmente soddisfatti dopo il sesso.



Alcune donne hanno dichiarato di sentirsi maggiormente appagate, poiché i partner sono risultati più predisposti a condividere i propri desideri sessuali.



La ricerca, pubblicata sulla rivista Hormones and Behaviour, non riesce a dare una risposta certa se l'ossitocina può aiutare le persone con basso desiderio sessuale o disfunzione erettile.