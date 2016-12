28 febbraio 2014 Usa, crescono gli interventi per rimanere belle e giovani anche sotto gli slip Aumentate le richieste di labioplastica, più 54% per il lifting al lato B Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:36 - Giovani per sempre e... ovunque, anche sotto gli slip. Negli Stati Uniti è aumentata del 44% la richiesta di ringiovanimento dell'area pubica femminile. Sempre più donne sono disposte ad andare sotto i ferri per rincorrere il mito dell'estetica anche nelle parti intime. A segnalarlo è l'American society of aesthetic plastic surgery (Aspas). In aumento anche il lifting per il lato B.

Crescita vertiginosa - L'intervento di labioplastica è ancora di nicchia ma le richieste crescono a un ritmo vertiginoso. In aumento anche il numero di specialisti che si dedicano a tali operazioni. Fino a un anno fa, era difficile trovarli, ora quelli specializzati in labioplastica sono passati dal 21 al 29%. Christine Hamori dell'Asaps spiega: "Le donne hanno abitudini molto diverse rispetto a dieci anni fa, soprattutto perché spesso adottano la depilazione totale del pube e notano difetti di forme e pelle, oltre ad avere problemi anatomici. Chiedono quindi una zona liscia e attraente, quanto quella del viso o delle braccia".



"Voglio il lato B della Kardashian" - Crescono anche le richieste per modificare il lato B, con un aumento del 54%. Di conseguenza gli specialisti del lifting ai glutei sono passati dal 19 al 30%. La tendenza è il lifting brasiliano, come spiega l'esperto Constantino Mendieta dell'Asaps: "La metodica si basa sull'uso del proprio grasso iniettato in alcuni punti delle natiche. Permette di modellare e ringiovanire i glutei emulando quelli di Kim Kardashian e Jennifer Lopez, come mi chiedono sempre più spesso le pazienti".