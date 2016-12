Virilità in centimetri, è boom falloplastica

foto Afp Correlati Le donne preferiscono gli "XL"

17:28 - Sindrome da spogliatoio o difficoltà nei rapporti di coppia possono portare l'uomo a misurare la propria virilità nei centimetri del proprio membro tanto che negli ultimi anni si è registrato un vero boom della falloplastica, operazione chirurgica che modifica le dimensioni dell'organo genitale maschile. E' il tema al centro dell'intervento di Elena Fasola, microchirurgo e medico estetico e Alessandro Littara, andrologo chirurgo, al convegno Sime sulla medicina estetica.

Tecnica personalizzata - Per rispondere a queste richieste, nel 2006 il Centro di medicina sessuale di Milano ha proposto la “designer laser falloplastica”, un bouquet di procedure chirurgiche con lo scopo di ottenere la miglior soddisfazione per il paziente che desidera modificare le dimensioni del proprio pene in sicurezza. Caratteristica principale di questa opzione chirurgica è, oltre all'utilizzo del laser a diodi, quella di personalizzare la tecnica chirurgica a seconda delle caratteristiche del paziente. Si calcola che negli ultimi anni si siano sottoposti a questa chirurgia dai 2mila ai 3mila uomini, mentre negli Stati Uniti si è raggiunta la quota dei 7mila interventi l'anno.



Attenzione a chi improvvisa - Gli esperti spiegano: "Solo nel nostro Centro di medicina sessuale di Milano si eseguono più di 250 procedure per anno. L'occasione di business ha attirato molti chirurghi, per lo più plastico-estetici, che talvolta senza la necessaria preparazione si sono lanciati in questo tipo di chirurgia, determinando pessimi risultati sia estetici che funzionali, e costringendo a successivi interventi. I chirurghi che attualmente in Italia hanno una reale esperienza di questa chirurgia, che non si impara nelle scuole di specializzazione, sono solo 3 o 4, anche se su Internet sarà possibile trovarne a centinaia".



Chi lo chiede - L'età media degli operati è di 32 anni, con l'80% tra i 25 e 40 anni, e con un considerevole numero dopo i 50. Nel 60% dei casi si tratta di soggetti che vivono un disagio, mentre nel restante 40% il motivo è puramente estetico. Nei giovani prevale, anche se non di molto, il motivo estetico, mentre il 70% degli over 30 dichiara di vivere un disagio legato alle dimensioni.



Risultati variabili - Di solito, si ottiene un incremento in lunghezza dai 2 ai 4 centimetri, ma molto dipende dalla consistenza del legamento sospensore che viene reciso con il laser (e successivamente ricostruito). Per l'ingrossamento, il risultato medio è di un aumento del 30% del diametro, anche se si possono avere in base a numerosi fattori individuali. Il costo di questi interventi varia in base alle tecniche da utilizzare tra i 2mila e i 7mila euro.