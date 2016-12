Una telecamera puntata sul volto "smaschera" la fibrillazione atriale

11:28 - E' stata messa a punto una videocamera che, puntata sul viso, è in grado di diagnosticare in quindici secondi la fibrillazione atriale. Grazie a un software ad hoc, riesce a individuare con esattezza la subdola e potenzialmente fatale aritmia cardiaca. Il sistema che analizza minime variazioni del colore della pelle del viso, impercettibili a occhio nudo, è stato realizzato dalla University of Rochester School of Medicine and Dentistry in collaborazione con la Xerox. La dimostrazione è stata pubblicata su Heart Rhythm.

Dispositivo ipersensibile - La nuova tecnologia è ancora migliorabile con l'uso di lenti più sensibili. L'arma segreta di questo strumento sta nel fatto che la fibrillazione atriale crea delle minime variazioni del microcircolo del viso (del sangue che scorre sul volto) e a queste corrispondono cambiamenti del colore della pelle impercettibili a occhio nudo.



Contro un assassino invisibile - La fibrillazione atriale è un killer silenzioso, infatti spesso si tratta di un'aritmia asintomatica e spesso viene diagnosticata solo incidentalmente durante una visita magari effettuata per altri motivi. La diagnosi è importante perché può provocare infarto o ictus.



Precisione diagnostica - Gli esperti hanno messo a punto questo programma che in quindici secondi scruta e registra minimi mutamenti del colore della pelle del volto, dovuti appunto a cambiamenti irregolari del flusso sanguigno. Se vi sono cambiamenti insoliti e repentini del colore, anche se non visibili a occhio nudo perché minimi, essi possono essere dovuti a un disturbo del ritmo cardiaco.



Confrontando la sensibilità di questa tecnologia con il convenzionale elettrocardiogramma dinamico, è emerso che la fotocamera scova la fibrillazione atriale con un margine di errore non dissimile da quello dell'Ecg.