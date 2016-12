12:34 - Basterà un soffio nel cellulare per scoprire se si ha il cancro. E in un futuro non troppo lontano. Gli scienziati della Owlstone, azienda spin off della Cambridge University, dicono che si dovranno aspettare solo due anni. E' già stato sviluppato un prototipo funzionante ma adesso gli esperti sono al lavoro per miniaturizzare la tecnologia e far sì che il dispositivo possa essere incluso in un telefonino.

Servono solo i soldi - Billy Boyle, co-fondatore della Owlstone, ha detto: "Per realizzarlo ci vogliono due anni. Bisogna solo trovare l'investimento". Uno strumento che potrebbe essere fondamentale per la diagnosi precoce. Il cuore della tecnologia è un microchip, grande quanto un'unghia, che può essere programmato per "odorare" qualsiasi sostanza chimica. Ha una grande sensibilità che gli permette di identificare le sostanze a concentrazioni molto basse.



Negli scorsi anni, il dispositivo "Lonestar", che sembra un tablet con un tibo per analizzare il respiro, è stato testato su differenti marker della patologia. I ricercatori della Warwick University l'hanno utilizzato per discriminare tra le persone sane, quelle con una da quelle affette da colite e da quelle con il cancro al colon.