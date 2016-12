Mamme attente, sole di primavera traditore: pelle dei bimbi a rischio

16:52 - I primi timidi raggi solari possono sembrare inoffensivi anche agli occhi dei genitori più attenti. Eppure, la pelle dei piccoli va protetta con apposite creme che facciano da schermo agli ultravioletti anche in primavera. Gli esperti del Loyola University Health System allertano che le scottature serie, accompagnate da vescicole, subite da piccoli e durante l'adolescenza, raddoppiano il rischio di melanoma in età adulta.

Le dritte dei dermatologi - Nonostante i pericoli, però, meno di un terzo dei giovani protegge la pelle dall'esposizione eccessiva ai raggi solari. I dermatologi, in occasione dei primi fine settimana di sole esortano i genitori a dare il buon esempio: "Spalmare filtri solari sulle aree foto esposte, non spogliarsi e indossare abiti protettivi è il comportamento migliore nei primi weekend primaverili per adulti e bebè, la pelle è indifesa".



I filtri solari per i bambini devono avere un fattore di protezione almeno di 30, vanno applicati 15 minuti prima dell'esposizione e riapplicati ogni due o tre ore. Meglio lasciare i bebè vestiti anche in spiaggia, con maglietta, berretto, calzoncini e occhialini con protezione Uv ed evitare le ore più calde. Tassativamente vietati i solarium e le lampade artificiali per i ragazzi.