La musica dei Bee Gees salva il cuore

16:02 - I Bee Gees possono aiutare a far ripartire un cuore che si è fermato. Proprio una delle loro più note canzoni - Staying Alive - dà il giusto ritmo al massaggio cardiaco e ha dettato la giusta cadenza ai 25mila europei che hanno imparato la rianimazione cardiopolmonare durante i corsi della Fondazione Life Priority.

Formazione nelle piazze - Eventi di formazione che si svolgono da due anni nelle piazze europee con decine di manichini tecnologici da rianimare, un camion attrezzato con una vera e propria camera di terapia intensiva e medici specializzati.



Arresto cardiaco killer silenzioso - Fanny Alby, medico impegnato nel progetto, spiega: "Senza rumore ogni anno l'arresto cardiaco fa tante vittime quante ne farebbero due incidenti di Boeing 747. Cerchiamo di far capire alle persone cosa fare di fronte a un arresto cardiaco. All'inizio molti hanno paura, temono di fare danni, ma poi si rendono conto che possono essere d'aiuto".



A partire dalla telefonata al numero dell'emergenza, i medici spiegano cosa dire, quali elementi non trascurare. Poi occorre cominciare il massaggio cardiaco, utilizzando la musica per mantenere il ritmo, in particolare Staying Alive dei Bee Gees. Da evitare, invece, la respirazione bocca a bocca che farebbe solo perdere tempo. Inoltre, si entra in contatto con un defibrillatore, oggetto che può spaventare se non si sa come usarlo.