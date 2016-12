Basta divieti per i celiaci, potranno mangiare pane e pasta

13:43 - Presto i celiaci potranno mangiare pane e pasta senza problemi. E' possibile grazie a un metodo scientifico innovativo che modifica le proteine del glutine nel frumento perché non scatenino reazioni di intolleranza. La tecnica innovativa è stata messa a punto da un gruppo di ricercatori dell'Università di Foggia.

Glutine amichevole - Il metodo consente di ottenere Gluten Friendly (glutine amichevole), ovvero glutine non più dannoso per il celiaco per tutte quelle farine destinate alla preparazione di pasta e prodotti da forno comunemente ottenuti dal frumento.



Il metodo scientifico utilizzato induce nelle proteine del glutine cambiamenti tali da interrompere la catena di combinazioni chimiche che, innescate dopo l'ingerimento di determinati alimenti che contengono appunto il glutine, causano la cosiddetta intolleranza.



Con questa tecnica restano intatti gusto e aspetto dei cibi dell'alimentazione mediterranea. L'università ha già avviato contatti per la commercializzazione del brevetto anche a livello internazionale.