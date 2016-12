Il Rischiatutto e la nostalgia della prova pulsante

Impressionante, il Molinari. Sembra quasi che si diverta a staccare a morsi la scaletta con le domande. Il signor No, lì accanto, tace; Fabio Fazio è simpaticamente atterrito. Aggiungeteci che lo stesso concorrente risponde, random, perfettamente, su: la vita di Napoleone, la traiettoria dell’equatore, i ragni ('sono aracnidi, quindi con otto zampe»). E, visionando la prima puntata di Quasi quasi Rischiatutto-Prova pulsante (Raitre da lunedì a venerdì ore 20.30) avrete la sensazione che il Molinari sia una reincarnazione meticciata. Un ibrido fra il 'dentone» di Alberto Sordi re del telequiz nel film I complessi, e Massimo Inardi, campione del vecchio Rischiatutto anni 70, quel parapsicologo infallibile che si narrava fosse in grado di leggere direttamente i pensieri semplici di Mike Bongiorno.



Il secondo concorrente di Fazio, invece, tal Daniele Fattori, insegnante di liceo, porta come materia 'Mina», viene massacrato in cultura generale; e mi cade sulla storia dell’arte e sulla 'cima Coppi», come fosse la mitica signora Longari che 'ahi ahi ahi mi cade sull’uccello...». Poi scorreranno, davanti alla telecamera e seduti sui banchetti di scuola: specialisti in farfalle e coleottari, fan di Simenon, accaniti esegeti di Al Bano. Ora, non ho la minima idea di come sarà il nuovo Rischiatutto. Forse è vero che ci s’imbucherà nella nostalgia anacronistica; o che i telespettatori d’oggi, usi ai game show, avranno il rigetto.



Forse non ha davvero senso, questo remake del Rischiatutto. Però. Però, i suddetti provini che snudano i concorrenti complice Ludovico Pellegrini, l’originale Signor No, be’, ti strappano un sorriso. Perché? Perché, per un momento, seguendoli, si fa strada un’Italia che pensavi di aver sepolto nelle teche polverose della Rai. Un mondo fatto di memoria prodigiosa senza l’aiutino di Google; di secchioni autentici che venerano lo studio e la competenza senza piegarsi alla goffa ignoranza da reality; di sacro terrore di fare la figura del pirla davanti ai paesani, in caso di risposta sbagliata. Sarà 'sapere in pillole'; ma, per restare in Rai, meglio le pillole dei pacchi...