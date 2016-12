Sanremo, sorpesa: in Garko una scintilla di autoironia

Non mi è sembrato, quella statua di sale di un metro e novanta dotata di occhiali catarifrangenti per distogliere l'attenzione dall'insieme. Non mi si è più palesato il Gabriel, come quella "quota omofila" dell'Ariston carezzata, nella sofferta lettura del gobbo, da una leggera brezza dislessica. No. Saranno stati gli autori. Sarà stato che era l'unico, là dentro, senza quel fiocchetto arcobaleno. Ma, insomma, quando Garko,nella serata delle cover, è apparso dalla platea dell'Ariston trascinato dalla Ghenea sulle note della Coppia più bella del mondo e ha esordito con "Voglio ringraziare Carlo: mi ha dato la possibilità di farmi conoscere al pubblico come co-presentatore, forse adesso mi apprezzerete di più come attore" e come attore Garko non è, diciamo, Al Pacino; be', ecco, in quel preciso momento, qualcosa è cambiato.



Sarà il sottotesto. Ma a Garko, magicamente, era spuntata l'autoironia (ha poi rincarato su sé stesso: "Spigliato Garko, mi ricorda un pioppo che avevo un giardino"). Maddài, Garko ironico non esiste in natura. Eppure, il suo essere lì in mezzo, rendeva l'impressione spaesata di un Chatwin in Patagonia o di un Riccardo Muti su un carro del Gay Pride: "Che ci faccio io qui?", sottinteso: a fare la comparsa a Sanremo ed essere pure pagato per questo? E, all'improvviso le gaffe di Garko mi sono sembrate quelle, morbide, di Mike. E quel suo essere smagato, di passaggio, con l'espressione ci sposa di Gentiloni quando gli fai una domanda sulla Libia; bè si sono trasformate quasi in cifra stilistica. Non ci si aspettava nulla da Garko, e Garko ha reso quel nulla una presenza piacevole. Il ragazzotto della porta accanto che, invitato alla festa, timidamente mette le mani in tasta e parla con un tubero in bocca. Viva Gabriel.. (Oddio, quasi viva)