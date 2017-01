Harry Potter e i doni della morte 2 strega Twitter

Gli hashtag più utilizzati sono stati #harrypottereidonidellamorteparte2 (17.216 utilizzi), #harrypotter (5.611 utilizzi), #harrypottereidonidellamorte (3.026) e #rt (270). A twittare ben 9.066 utenti unici. E il minuto in cui si sono registrati più tweet è stato alle 22:13.

Le parole più twittate? Come è facile immaginare al primo posto c’è “harry” (citata 5.744 volte), seguito da “potter” (4.078 citazioni), “film” ( 2.384) e “voldemort” (citata1.538 volte).

Chi ha twittato di più? Tra gli utenti più attivi nelle conversazioni, calcolati per numero di tweet inviati, troviamo @lithium_x con 114 tweet effettuati, @demisarms con un totale di 71 tweet a cui seguono @enmividaangeles e @drewsavalanna rispettivamente con 65 e 55 tweet inviati.

(calcolati secondo il numero di citazioni, siano esse mention o retweet) invece, sono stati: @xstuckwitharry (citato in 353 tweet), @lousarms (presente in 254 tweet), @_unadirezione_ (con 251 menzioni) e @factshpotter (a quota 244 citazioni). (calcolate moltiplicando il numero di tweet effettuati da un singolo utente per il numero dei suoi follower), come anticipato prima, sono state oltre 28 milioni, e in particolare 28.597.829. Chi ha generato più impression? In prima posizione per quantità troviamocon un totale di 507.774 impression generate, in seconda posizionecon 477.609, a seguirerispettivamente con 404.176 e 266.080 impression. Alla fine... il treno per Hogwarts è ripartito. Ma questa volta in carrozza non ci sono Harry Potter, Hermione e Ron, ma i loro figli. Si è conclusa la saga? Sì, ma niente paura. Per gli amanti di Harry Potter, su Italia1, da sabato 2 marzo, saranno ritrasmessi tutti i film della serie. Si parte con “Harry Potter e la Pietra Filosofale”. Pronti a twittare?