Alessandra Balletto

Nata a Cagliari il 22 maggio 1975 è una giornalista italiana.

Inizia la carriera come giornalista lavorando per una rete locale della Sardegna, Sardegna Uno, e poi per Tele Arena di Verona, per poi debuttare tra i giornalisti del TG4 come conduttrice del telegiornale e venendo successivamente promossa alla conduzione di Sipario del TG4.

In seguito esce dalla redazione del TG4 per venire arruolata nella squadra di Sport Mediaset, per la quale conduce l'edizione notturna di Studio Sport.

Dal 2006 al 2009 prende inoltre il posto di Lucia Blini nella trasmissione Controcampo durante i collegamenti con la redazione della testata, mentre dal 2009 è inviata, per i risultati sportivi, per la trasmissione Domenica Cinque di Barbara D'Urso, in onda su Canale 5.

Da novembre 2011 il suo ritorno alle hard news come conduttrice dell'edizione delle 18:30 di Studio Aperto.