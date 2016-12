Oculistica: lo specialista risponde

foto Tgcom24 15:13 - Un nuovo spazio all'interno del nostro sito consente ai lettori di interagire con medici specialisti per risolvere gli interrogativi sulla salute. Il consiglio fornito non è da considerarsi sostitutivo della visita medica. Se hai qualche dubbio in materia di oculistica e vuoi inviare anche tu una domanda al dottor Marco Codenotti, - Un nuovo spazio all'interno del nostro sito consente ai lettori di interagire con medici specialisti per risolvere gli interrogativi sulla salute. Il consiglio fornito non è da considerarsi sostitutivo della visita medica. Se hai qualche dubbio in materia di oculistica e vuoi inviare anche tu una domanda al dottor Marco Codenotti, clicca qui

La quinta tranche di risposte D: Salve, le scrivo in quanto sono preoccupato per la salute dei miei occhi in quanto sono anni che mi ritrovo costretto a stare giornate intere davanti allo schermo del pc a lavorare. vorrei sapere che tipo di accorgimenti posso adottare...non so..magari anche se è necessario l'uso di qualche lente. Al momento non ho mai avuto la necessità di indossare occhiali da vista ed è proprio perché sarei interessato a preservare la salute attualmente ottima dei miei occhi, che oggi le scrivo qui. grazie e buona giornata



R: Buongiorno, con i dovuti accorgimenti riguardo l’utilizzo prolungato di computer e videoterminali (occhiale adeguato se necessario, corretta postura, corretta distanza dal monitor, pause periodiche,…) non mi risulta ci siano lavori scientifici che dimostrino che il lavoro prolungato al computer possa danneggiare gli occhi o la vista. Certo può esserci un "affaticamento" della vista dopo molte ore passate davanti al computer, ma solitamente transitorio e privo di conseguenze negative a lungo termine per la salute degli occhi. Il mio consiglio è di eseguire comunque visite oculistiche periodiche (spesso previste dalle aziende per i videoterminalisti), per controllare la sua salute oculare e valutare l’eventualità di un occhiale per la media distanza, in modo da non affaticare oltremodo i suoi occhi.



D: Sono stato operato nel 1993 di cheratotomia radiale. E' possibile subire un altro intervento? Saluti



R: La cheratotomia radiale è un intervento corneale per la correzione di un difetto refrattivo. Solitamente non esclude la possibilità di subire la maggior parte degli interventi oculari né sistemici. Certo è che a priori, ovvero senza conoscere il suo caso specifico e che tipo di intervento deve subire, è però per me impossibile risponderle in modo preciso.



D: Sono una persona miope con gradazione molto elevata, dopo aver subito tre interventi di riduzione di miopia oggi mi trovo con una visione non ottimale ed in più con un senso costante di nebbia davanti gli occhi. A cosa può riferirsi questa “nebbia”? Grazie



R: E’ purtroppo comune nei miopi elevati la necessità di interventi multipli per correggere la miopia o le complicanze che da essa possono derivare. La "nebbia" che lei riferisce di vedere può essere dovuta a molteplici fattori, i più frequenti dei quali possono essere la miopia stessa, degenerazione del corpo vitreo o la presenza di cataratta. Le consiglio di sottoporsi ad una visita oculistica per accertare le cause di questo difetto di visione.



D: Mi sono operato da 6 mesi delle cataratte ad entrambi gli occhi. Dopo circa un mese dall'intervento nell'occhio sinistro, quello che, a parere del medico, era meno pregiudicato, è comparsa una miodesopsia, o "mosche volanti", con filamenti scuri accompagnati da una macula bianca che offusca la vista ogni volta che compare al centro dell'occhio. Per circa 5 mesi ho allora assunto "Equivitreo" ma senza alcun risultato. Chiedo se vi sono soluzioni al problema e se la comparsa del fenomeno può essere attribuita all'intervento chirurgico, dal momento che in precedenza non soffrivo assolutamente di tale problema. Grazie Sergio



R: Gentile signor Sergio, le miodesopsie che lei descrive minuziosamente sono la conseguenza della degenerazione vitreale che avviene con l’avanzare dell’età in tutte le persone. Se non accompagnate da lesioni retiniche concomitanti, sono di per sé benigne, se pur talvolta fastidiose. E’ possibile che la comparsa di tale fenomeno dopo l’intervento di cataratta sia una coincidenza o che i corpi mobili vitreali fossero già presenti prima dell’intervento e lei abbia cominciato a notarli solo dopo la sostituzione del cristallino, opacizzato a causa della cataratta o ad una anteriorizzazione fisiologica del vitreo dopo cataratta.



D: Dopo una giornata con vista annebbiata e forte arrossamento mi sono recato in PS dove mi è stata diagnosticata una iridociclite non specificata all'occhio sx (mai avuti altri episodi in passato). Ho seguito per circa 4 settimane una cura con Betabioptal e Ciclolux, con diminuzione progressiva a 2 settimane della diagnosi per remissione completa dei sintomi. L'oculista mi aveva avvisato che l'effetto del Ciclolux sarebbe durato fino a 2 settimane dall'ultimo utilizzo. A 25 giorni dall'ultimo utilizzo ho notato che con l'occhio sx vedo leggermente sfocato da lontano. Posso aspettarmi un recupero completo della vista oppure l'iridociclite lascia segni permanenti o è ancora l'effetto del Ciclolux, che ho utilizzato per 20 giorni?



R: L’iridociclite è un’infiammazione oculare che può essere provocata da molteplici cause, che nella maggior parte dei casi rimangono sconosciute (iridociclite idiopatica). In alcuni casi la visione torna ai livelli precedenti rispetto all’episodio infiammatorio, con miglioramenti progressivi anche nei diversi mesi a seguire, in altri casi può residuare un deficit visivo più o meno grave. Per quanto riguarda invece il Ciclolux, se è vero che il farmaco, dilatando la pupilla, provoca un annebbiamento visivo transitorio, escluderei la possibilità che a distanza di 20 giorni possa essere il collirio la causa della visione sfocata.



D: Dottor Codenotti, facendo l'esame del campo visivo si è sottoposti a delle radiazioni? E' un esame innocuo da questo punto di vista?



R: L’esame del campo visivo non espone il paziente a radiazioni ionizzanti (raggi X). Si può pertanto considerare un esame innocuo e sicuro da questo punto di vista.



D: Dottore, sono una ragazza di 20 anni e di recente mi sono sottoposta a una visita oculistica. I disturbi che mi hanno spinta a sottopormi ad un controllo sono: 1) vedo degli aloni-sfocature attorno alle luci/fonti luminose 2) lacrimazione 3) sensibilità verso la luce e abbassamento della vista durante le ore notturne 4) mal di testa continuo. Sono iscritta all'università e sto studiando molto. Il dottore mi ha diagnosticato un semplice astigmatismo miopico da -0,25 ad entrambi gli occhi, con 10/10 di vista e quindi mi ha prescritto degli occhiali da riposo da indossare subito. Il problema è che io, con tutti gli occhiali, ad esempio, da 3 metri ho problemi a distinguere i numeri luminosi di una sveglia digitale, scambiando lo zero con l'8, il 2 e il 5 ecc., anche la mattina quando gli occhi hanno riposato per tutta la notte. Mi sembra strano che un semplice 0,25 di astigmatismo mi provochi un tale deficit visivo. La ringrazio in anticipo per la riposta.



R: I sintomi da lei precisamente descritti possono essere provocati da più cause talvolta concomitanti tra loro e non tutte facilmente escludibili con un semplice esame della vista. Non escludo nemmeno che possano essere del tutto innocui e semplicemente giustificati dall’intenso stress fisico ed emotivo dovuto allo studio che sta affrontando. Il mio consiglio per venire a capo del problema è innanzitutto di escludere con un esame della vista, che comprenda un accurata cicloplegia, difetti di refrazione misdiagnosticati, che, se pur lievi, sono la causa più frequente di questi sintomi in una giovane universitaria e studiosa come lei. Se venisse confermato esclusivamente il lieve deficit astigmatico che lei riferisce, sarà cura dell’oculista consigliarle eventuali altri approfondimenti.



D: Buongiorno, ho 45 anni e da circa due anni ho un problema all'occhio sinistro, la diagnosi è: pucker maculare. Ho letto che la Commissione Europea ha approvato un farmaco, (ocriplasmina), che potrà essere utilizzato per questa patologia. E' così? In Italia è già utilizzato? Per ora l'unica soluzione è stare al buio, e portare lenti scure. Passo l'intera giornata a leggere e scrivere, essendo commercialista. (Non sono miope e non credo di poter essere considerata in età avanzata) Cordiali saluti Franca



R: Gentile signora Franca, è vero, l’ocriplasmina è un nuovo farmaco che verrà presto commercializzato in tutto il mondo, Italia compresa, per il trattamento di specifiche sindromi dell’interfaccia vitreo retinica quali le trazioni vitreo maculari. Il pucker maculare di cui lei soffre, per le caratteristiche peculiari della patologia, non è ancora certo possa essere trattato con l’ocriplasmina. Come tutte le nuove molecole capostipiti di una nuova categoria farmacologica, come ad esempio l’ocriplasmina, non escludo che in futuro le indicazioni all’iniezione intravitreale di questo farmaco o di analoghi possa estendersi anche al trattamento del pucker maculare, ma ad oggi questa patologia trova un trattamento esclusivamente nella chirurgia vitreoretinica.