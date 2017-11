Violenza donne, Boldrini: "Problema di tutti" | Mattarella: "Diritti violati"

Boldrini: "I dati sui femminicidi sono spaventosi" - "La metà delle donne che vengono uccise sul pianeta sono uccise per femminicidio. Sono uccise, cioè, in quanto donne e per mano di chi dovrebbe amarle. In Italia ne viene uccisa una ogni due giorni e mezzo. Lo dice l'Istat. Ed è un dato spaventoso", sottolinea la Boldrini durante l'iniziativa "In quanto donna". "Una presenza così imponente, qui a Montecitorio - sostiene - ha un senso che non può sfuggire a nessuno: le donne italiane hanno bisogno di attenzione e ascolto. Per raccontare la violenza subita, certo, ma anche per raccontare la loro storia di riscatto. Per mostrare la loro forza".

"Le leggi non bastano, serve rivoluzione culturale" - Per la Boldrini contro la violenza sulle donne "le leggi non bastano. Il problema è culturale. È questo il punto decisivo. Agli uomini è richiesto di fare un balzo in avanti: uscire finalmente da una cultura che per secoli, per millenni, ha ridotto la donna a una proprietà". "E' fondamentale agire contro la violenza andando alle radici: impegnarsi sul piano educativo e già in tenera età, insegnando ai bambini e alle bambine la parità di genere, il rispetto per le donne e per la loro libertà", prosegue la Boldrini.



"E' il momento di non stare più zitte" - "E' il momento di non stare più zitte, per paura, per vergogna o sperando che tutto si aggiusti. Si sta zitte - spiega - per quieto vivere ma quando c'è di mezzo la violenza nulla si rimette a posto e il silenzio non è un rifugio, il silenzio divide. E' la parola invece a unire, il silenzio isola, la parola aggrega, il silenzio uccide, è la parola a salvare. Perciò oggi voglio dare la parola a voi che il silenzio l'avete rifiutato, che avete deciso di parlare, di riprendervi la vostra libertà".



Mattarella: "Fenomeno oscuro e incomprensibile" - "Siamo di fronte a un fenomeno oscuro e incomprensibile, a episodi ricorrenti di gravissime violazioni dei diritti umani". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale una delegazione delle donne che, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, sono state ospitate dal presidente della Camera Laura Boldrini. "Non basta denunciare gli episodi di violenza, cosa indispensabile e prioritaria, ma bisogna impegnarsi a rimuovere le cause e le condizioni", spiega.



Gentiloni: "Violenza vergognosa, l'Italia dice basta" - "L'Italia civile si unisce per dire basta alla vergogna della violenza sulle donne". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, che accompagna al messaggio l'hashtag #giornatacontrolaviolenzasulledonne.