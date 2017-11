Vigilanza banche, Visco: "Non esiteremo a dar conto del nostro operato"

"Gli accertamenti di vigilanza richiedono analisi accurate e complesse e "non possono far ricorso ai poteri che la legge riserva all'autorità giudiziaria e alle forze di polizia". "Le banche - ha proseguito Visco - sono imprese e anche in presenza di difficoltà la vigilanza non può sostituirsi agli amministratori".



"Educazione finanziaria fondamentale, Italia indietro" - "Per quanto incisivi, obblighi normativi e azioni di tutela da soli non bastano; è necessario proteggere il consumatore anche accrescendone la capacità di vagliare le informazioni in suo possesso. L'educazione finanziaria non è solo una risposta alla crisi, è un requisito indispensabile a fronte dei cambiamenti nell'offerta di strumenti di investimento. Competenze finanziarie di base sono essenziali non solo per difendersi dai rischi di comportamenti scorretti o fraudolenti, ma anche per effettuare scelte coerenti con i propri bisogni e le proprie condizioni economiche".



"In alcuni Paesi l'obiettivo di accrescere l'educazione finanziaria è stato esplicitamente introdotto nel mandato delle autorità di tutela del risparmio, spesso nel contesto di una più generale strategia nazionale, come oggi avviene anche in Italia - ha continuato Visco - . La recente istituzione del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria è indice dell'importanza che le autorità italiane assegnano all'obiettivo di accrescere la consapevolezza dei cittadini in materia finanziaria, assicurativa, previdenziale. I livelli di conoscenza e competenza finanziaria degli adulti italiani sono tra i più bassi dei paesi dell'OCSE. In Italia è scarsa la conoscenza di concetti di base quali i vantaggi della diversificazione dei portafogli e i meccanismi di calcolo degli interessi".