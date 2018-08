Vaccini, Ddl M5s-Lega: "Obbligo flessibile, solo per emergenze sanitarie"

Solo in caso di emergenze sanitarie si potranno adottare piani straordinari d'intervento con l' obbligo di effettuare una o più vaccinazioni per determinate coorti di nascita e per gli esercenti le professioni sanitarie, per mantenere il livello di sicurezza delle coperture. Lo prevede la proposta " sull'obbligo flessibile " firmata dai senatori Patuanelli (M5s) e Romeo (Lega). Il mancato rispetto comporterà sanzioni fino a 500 euro .

Gli obiettivi del disegno di legge - Fra gli obiettivi indicati dal disegno di legge c'è l'aggiornamento, adeguamento e mantenimento dei sistemi informativi regionali per il governo e l'esercizio delle attività vaccinali, con particolare riferimento a quelli che alimentano l'anagrafe vaccinale nazionale; la promozione delle vaccinazioni previste dal PNPV e la rimozione dei fattori che ostacolano il raggiungimento di adeguate coperture vaccinali attraverso interventi "di comunicazione e informazione, di promozione e di ascolto rivolti alla generalità degli assistiti e agli esercenti le professioni sanitarie tramite le strutture del Servizio sanitario nazionale, avvalendosi anche delle opportunità offerte dai programmi scolastici e di inserimento lavorativo e il coinvolgimento attivo dei cittadini nelle azioni di promozione dei programmi vaccinali e nelle attività di sorveglianza, in particolare in quelle sugli eventi avversi".



Comunicare per promuove adesione volontaria - Piani di comunicazione serviranno a promuovere l'adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni previste. Un Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Lea dovrà verificare semestralmente il rispetto degli obiettivi di prevenzione vaccinale.