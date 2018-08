Vaccini, il ministro Grillo: "Proposta di legge per obbligo flessibile a seconda dei territori"

Secondo il ministro "ci sono infatti Regioni con 97% delle coperture e altre con l'87%. Da qui la necessità di un obbligo flessibile, la cosa più razionale da fare. In ogni caso da settembre partiremo con una campagna di comunicazione nazionale sul tema, cosa che non era ancora stata fatta".



"Autocertificazione anche per il 2018" - In merito alla presa di posizione dei presidi sull'obbligo vaccinale per l'accesso alle scuole, in un'intervista a La7 Giulia Grillo ha dichiarato: "Lo strumento dell'autocertificazione è stato usato per tutto il 2017, non capisco questa presa di posizione di ieri. Lo useremo anche per il 2018 perché Lorenzin non ha istituito l'Anagrafe vaccinale nazionale e non volevamo caricare il cittadino di un onere ulteriore costringendolo a fornire tutta la documentazione".



"False certificazioni sono reato" - "Ricordiamo che le false certificazioni sono un reato perseguibile", ha aggiunto il titolare del dicastero della Salute. "Trovo davvero surreale tutta questa polemica. Io non c'entro nulla, non esiste una circolare Grillo". C'è una circolare condivisa ministero della Salute-Miur antecedente di un mese a questo emendamento sui vaccini approvato in Senato durante l'esame del dl Milleproroghe. E, ripeto, l'autocertificazione è un atto deciso dal precedente governo e che proseguirà". "



"Per immunodepressi individueremo modalità di protezione" - Sul caso della mamma che ha presentato una denuncia contro ignoti per non aver potuto mandare a scuola sua la figlia immunodepressa perché in classe erano presenti bambini non vaccinati, Giulia Grillo ha spiegato: "Il tema relativo ai rischi che potrebbero correre gli immunodepressi non se l'era posto nessuno fino allo scorso anno. Faremo comunque delle valutazioni rigorose per individuare le migliori modalità di protezione".