Ufficio di presidenza di Montecitorio: niente concorsi per assunzione di nuovo personale

Niente concorsi alla Camera e al Senato. Lo ha stabilito l'Ufficio di presidenza di Montecitorio, smentendo così indiscrezioni giornalistiche circolate in precedenza. L'Ufficio ha deciso di non varare né il bando per tre concorsi (per complessivi 100 posti di consigliere parlamentare, ingegnere informatico e segretario parlamentare) né il regolamento per l'espletazione delle selezioni del personale del Parlamento.